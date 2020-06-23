У Мексиці стався потужний землетрус, є загроза цунамі



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У Мехіко люди в паніці вибігли на вулиці через сильні підземні поштовхи Фото: Tomas Bravо, Reuters

Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі

У вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4.

За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовано в 12 км на північний захід від міста Санта-Марія-Сапотітлан в штаті Оахака. Осередок залягав на глибині 26,3 км.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі в межах 1000 кілометрів від епіцентру підземних поштовхів.

Попередження випущено для Мексики, Гондурасу, Гватемали і Сальвадору.

7.1 Earthquake in Mexico City today pic.twitter.com/mLhuV1qkEr — isiscasanova106.7 FM (@isiscasanova) June 23, 2020

Нагадаємо, в неділю, 14 червня, в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.