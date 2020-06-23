У Мексиці стався потужний землетрус, є загроза цунамі
У Мехіко люди в паніці вибігли на вулиці через сильні підземні поштовхи
Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі
У вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4.
За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовано в 12 км на північний захід від міста Санта-Марія-Сапотітлан в штаті Оахака. Осередок залягав на глибині 26,3 км.
Another video 7.5 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo #Oaxaca #Mexico pic.twitter.com/2HXIAq77th— Angel Elemiah (@MaximoSPQR) June 23, 2020
Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі в межах 1000 кілометрів від епіцентру підземних поштовхів.
#VIDEO Se derrama agua desde la azotea de un edificio de la Col. Roma Norte, en #CDMX durante el sismo. #México #Oaxaca pic.twitter.com/XHZZKY5Rjw— YankuikMx (@yankuikmx_) June 23, 2020
Попередження випущено для Мексики, Гондурасу, Гватемали і Сальвадору.
7.1 Earthquake in Mexico City today pic.twitter.com/mLhuV1qkEr— isiscasanova106.7 FM (@isiscasanova) June 23, 2020
Нагадаємо, в неділю, 14 червня, в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.
Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.