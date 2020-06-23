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    У світі

    У Мексиці стався потужний землетрус, є загроза цунамі

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    <p>У&nbsp;Мехіко люди в&nbsp;паніці вибігли на&nbsp;вулиці через сильні підземні поштовхи</p> - У Мексиці стався потужний землетрус, є загроза цунамі

    У Мехіко люди в паніці вибігли на вулиці через сильні підземні поштовхи

    Фото: Tomas Bravо, Reuters

    Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі

    У вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4.

    За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовано в 12 км на північний захід від міста Санта-Марія-Сапотітлан в штаті Оахака. Осередок залягав на глибині 26,3 км.

    Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі в межах 1000 кілометрів від епіцентру підземних поштовхів.

    Попередження випущено для Мексики, Гондурасу, Гватемали і Сальвадору.

    Нагадаємо, в неділю, 14 червня, в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

    Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.

    стихійні лиха Мексика землетрус цунамі
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