Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters

Непопулярний серед американців конфлікт на Близькому Сході та дороге пальне можуть зашкодити президентству Трампа

Ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів.

Головним аргументом для Європи залишається війна в Україні. У Брюсселі та інших європейських столицях події на Близькому Сході оцінюють виключно крізь призму протидії російській агресії.

«Трамп збудував собі скриньку під назвою «іранська війна», і він не може зрозуміти, як з неї вибратися», – зазначив Аарон Девід Міллер, колишній переговірник на Близькому Сході.

За словами одного анонімного чиновника Білого дому, деякі помічники порадили президенту швидко знайти «відхідний майданчик» та обмежити масштаби операції, проте залишалося незрозумілим, чи вплине це на його рішення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.