Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 22 березня 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки та пригрозив ударами по енергетиці, у Броварах внаслідок атаки РФ були пошкоджені підприємства і житлові будинки, у двох районах столиці стався частковий блекаут, Умєров та Віткофф підсумували переговори у Флориді.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 березня:

Окупанти атакували Бровари

У ніч на 22 березня російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді. Через російський обстріл пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку, обійшлося без постраждалих.

На лівому березі столиці стався блекаут

На лівому березі Києва частина Дарницького та Дніпровського районів залишилася без світла через аварію на обладнанні. Енергетики працювали над відновленням і планували завершити ремонт до 02:20. Через знеструмлення також затримувався рух трамваїв і тролейбусів.

США та Україна провели переговори у Флориді

У Флориді українська та американська делегації провели зустрічі, зосереджені на узгодженні невирішених питань. За словами Стіва Віткоффа, сторони прагнули наблизитися до всеохоплюючої мирної угоди.

Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили подальші кроки переговорного процесу. Українська делегація доповіла про результати президенту Володимиру Зеленському. Роботу над узгодженням позицій вирішили продовжити 22 березня.

Трамп поставив ультиматум Ірану

Трамп пригрозив знищити енергетичну інфраструктуру Ірану у разі невиконання вимог щодо Ормузької протоки. Він також розкритикував матеріал The New York Times і заявив, що США досягли своїх цілей у війні раніше запланованого терміну.

