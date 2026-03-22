Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 22 березня 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки та пригрозив ударами по енергетиці, у Броварах внаслідок атаки РФ були пошкоджені підприємства і житлові будинки, у двох районах столиці стався частковий блекаут, Умєров та Віткофф підсумували переговори у Флориді.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 березня:

Окупанти атакували Бровари

У ніч на 22 березня російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді. Через російський обстріл пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку, обійшлося без постраждалих.

На лівому березі столиці стався блекаут

На лівому березі Києва частина Дарницького та Дніпровського районів залишилася без світла через аварію на обладнанні. Енергетики працювали над відновленням і планували завершити ремонт до 02:20. Через знеструмлення також затримувався рух трамваїв і тролейбусів.

США та Україна провели переговори у Флориді

У Флориді українська та американська делегації провели зустрічі, зосереджені на узгодженні невирішених питань. За словами Стіва Віткоффа, сторони прагнули наблизитися до всеохоплюючої мирної угоди. 

Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили подальші кроки переговорного процесу. Українська делегація доповіла про результати президенту Володимиру Зеленському. Роботу над узгодженням позицій вирішили продовжити 22 березня.

Трамп поставив ультиматум Ірану

Трамп пригрозив знищити енергетичну інфраструктуру Ірану у разі невиконання вимог щодо Ормузької протоки. Він також розкритикував матеріал The New York Times і заявив, що США досягли своїх цілей у війні раніше запланованого терміну.

Інші важливі новини

  1. Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном.
  2. Гаваї накрила найсильніша повінь за понад 20 років.
Теги: Рустем Умєров ремонт рятувальники Україна блекаут транспорт влада повінь переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua