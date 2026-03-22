Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби
Стихія пошкодила аеропорти, дороги, школи, лікарню, а також десятки або навіть сотні житлових будинків
фото: АР

Ситуацію ускладнює те, що єдина дорога, якою можна виїхати з деяких затоплених районів, також перебуває під ризиком руйнування через безперервні дощі

Гаваї переживають найсильнішу повінь за понад 20 років. Стихія вже спричинила масштабні руйнування, змусила тисячі людей евакуюватися та створила загрозу нової катастрофи через можливий прорив дамби. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Найскладніша ситуація фіксується на острові Оаху, особливо на його північному узбережжі. Там каламутні паводкові води затопили цілі райони, піднімали будинки та зносили автомобілі. Деякі населені пункти фактично опинилися під водою.

Через стрімке погіршення ситуації влада наказала евакуювати понад 5500 людей на північ від Гонолулу. Сирени тривоги сповіщали мешканців серед ночі, а багато хто прокидався від криків сусідів і вже тоді намагався рятуватися.

Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби фото 1
фото: АР

Особливу небезпеку становить 120-річна дамба Вахіава, яка, за оцінками фахівців, перебуває під загрозою неминучого прориву.

«Мешканцям району Вайалуа наполегливо рекомендується залишити місце зараз», – йдеться в екстреному повідомленні служб.

Ситуацію ускладнює те, що єдина дорога, якою можна виїхати з деяких затоплених районів, також перебуває під ризиком руйнування через безперервні дощі.

Губернатор штату Джош Грін наголосив, що наслідки стихії будуть серйозними для всього регіону. За його словами, збитки вже можуть перевищити 1 млрд доларів. Стихія пошкодила аеропорти, дороги, школи, лікарню, а також десятки або навіть сотні житлових будинків.

Рятувальні служби працюють безперервно. Вже врятовано понад 200 людей, частину мешканців евакуювали з повітря, зокрема дітей і дорослих із табору на узбережжі. До лікарень доставили щонайменше десятьох людей із переохолодженням.

Через масштаб лиха державних службовців відпустили з роботи, щоб вони могли подбати про безпеку своїх родин. Влада також підтвердила, що перебуває на зв’язку з федеральним урядом США та розраховує на підтримку.

Сильні дощі, які спричинили повінь, наклалися на вже перенасичений водою ґрунт після попереднього шторму. Синоптики попереджають: найближчими днями на островах очікуються нові опади, що може ще більше погіршити ситуацію.

Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби
Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби
