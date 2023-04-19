У Росії горить завод із виробництва пластмас та смол (відео)

У небо здіймається чорна хмара токсичного диму

Сьогодні, 19 квітня, у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області загорілося підприємство з виробництва пластмаси. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 кв м. Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

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«У Дзержинську на території підприємства з виробництва пластмас та синтетичних смол сталася велика пожежа. Там спалахнув цегляний склад», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, як у небо здіймається чорна хмара токсичного диму.

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Місцеві видання передають, що пожежа спалахнула близько години тому. «Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія «Астат», яка виготовляє смоли, клей та розчинники», – йдеться у повідомленні.

При цьому в російському МНС заявили, є загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки.

Наразі повідомлень про загиблих та постраждалих немає. На цей час до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки. Пожежі присвоєно 4 ранги складності.

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Всередині будівлі – горючі матеріали, які складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області РФ після вибухів спалахнули пожежі. Також у Москві в понеділок, 17 квітня, спалахнула сильна пожежа. Займання сталося в районі ТЕЦ на Бережківській набережній, у центрі столиці РФ.