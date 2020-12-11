У Німеччині картину за €280 тисяч знайшли на смітнику

Сюрреалістичну картину бізнесмен випадково залишив в аеропорту Дюссельдорфа

Картина вартістю понад чверть мільйона євро була виявлена в сміттєвому кошику в аеропорту Дюссельдорфа. Про цей інцидент повідомляє The Independent з посиланням на місцеву поліцію.

Сюрреалістичне полотно французького художника Іва Тангі було випадково залишено в аеропорту бізнесменом, який направлявся до Ізраїлю 27 листопада. Власник забув дорогоцінний витвір мистецтва вартістю 280 тисяч євро (майже 10 млн грн) на стійці реєстрації, коли сідав на рейс до Тель-Авіва.

На той час, як він приземлився в Ізраїлі і зв'язався з німецькою поліцією, картина, яка була загорнута у картон, зникла.

Представник поліції сказав, що влада спершу не могла знайти твір мистецтва, але після того, як племінник бізнесмена приїхав в аеропорт і безпосередньо звернувся до правоохоронців, інспектор у кінцевому підсумку виявив картину в одному зі сміттєвих баків аеропорту.

Ів Тангі – французький художник-сюрреаліст. Основна тематика його творчості – химерні пейзажі-галюцинації.

Нагадаємо, що у Брюсселі випадково знайшли унікальну картину фламандського художника XVII сторіччя.