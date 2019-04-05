Правнук Муссоліні балотуватиметься до Європарламенту



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Кайо Джуліо Чезаре Муссоліні

Правнук диктатора вперше братиме участь у виборчій кампанії

Правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні Кайо Джуліо Чезаре Муссоліні буде кандидатом від правої партії «Брати Італії» на травневих виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє The Times.

«Я ділюся своїми ідеями про відновлення суверенітету, захисту нашої країни та сім'ї. Навіщо витрачати 100 євро на мігрантів, а не на горіхи для пенсіонерів?», - сказав Муссоліні.

Правнук диктатора вперше братиме участь у виборчій кампанії. Муссоліні служив підводником Військово-морського флоту Італії і був представником по Близькому Сходу найбільшої оборонної компанії Італії.

До слова, євродепутат Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, розкритикувала американського актора Джима Керрі за скандальний малюнок, на малюнку зображені чоловік і жінка, підвішені догори ногами.

Як відомо, Беніто Муссоліні був захоплений італійськими партизанами разом з Кларою Петаччі при спробі втекти до Швейцарії, 28 квітня 1945 року їх розстріляли в будинку на околиці комуни Меццегра. Тіла диктатора і його супутниці були перевезені до Мілана і повішені на бензоколонці на міській площі Лорето. Згодом останки диктатора помістили в сімейний склеп в місті Предаппіо.