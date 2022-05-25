Прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії

Головченко підтвердив також труднощі з експортом продукції через західні санкції

За словами прем’єр-міністра, білоруська зброя має попит не тільки всередині країни, а йде також «для потреб Російської Федерації».

Про це прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив 24 травня.

«У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було. Ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, зокрема, з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборони», – зазначив Головченко в програмі "До півночі".

Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет Білорусі в 2018-2020 роках, підтвердив також труднощі з експортом продукції через західні санкції проти військово-промислового комплексу країни.

«Це дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектуючі. Але ВПК Білорусі не перший рік під санкціями. Тому виробники зайнялися імпортозаміщенням і зміцнили зв'язки із російськими виробниками», – додав він.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.