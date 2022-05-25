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    Прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії

    Білоруська зброя має попит не тільки всередині країни, а йде також &laquo;для потреб Російської Федерації&raquo; - Прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії
    Білоруська зброя має попит не тільки всередині країни, а йде також «для потреб Російської Федерації»
    фото з відкритих джерел

    Головченко підтвердив також труднощі з експортом продукції через західні санкції

    За словами прем’єр-міністра, білоруська зброя має попит не тільки всередині країни, а йде також «для потреб Російської Федерації».

    Про це прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив 24 травня.

    «У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було. Ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, зокрема, з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборони», – зазначив Головченко в програмі "До півночі".

    Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет Білорусі в 2018-2020 роках, підтвердив також труднощі з експортом продукції через західні санкції проти військово-промислового комплексу країни.

    «Це дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектуючі. Але ВПК Білорусі не перший рік під санкціями. Тому виробники зайнялися імпортозаміщенням і зміцнили зв'язки із російськими виробниками», – додав він.

    Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

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    Теги: росія окупанти зброя санкції Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії