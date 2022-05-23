Лукашенко купався, Путін вихвалявся: навіщо два диктатори зустрілися у Сочі

Лукашенко знову прилетів до Путіна, щоб підтримати того у боротьбі із санкціями і викупатися у Чорному морі

Очільники Росії та Білорусі обговорили питання життя під санкціями

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін розпочали офіційну зустріч у російському місті Сочі.

Путін похвалився, що російська економіка начебто витримує санкційний удар, чому нібито сприяє переведення розрахунків за газ із деякими європейськими партнерами на рублі.

Лукашенко підтримав ці слова хазяїна Кремля, припустивши, що Захід недооцінив санкційні заходи проти Росії та Білорусі – мовляв, ці рішення вдарили по самій західній економіці, а не про Слоюзній державі.

Разом з тим, білоруський диктатор розповів, що завдяки прибуттю до Росії ще 20 травня встиг викупатися у Чорному морі. За цю можливість Лукашенко подякував Путіну.

Провладні Telegram-канали також зауважили, що перед початком офіційної зустрічі Путін і Лукашенко щось обговорили наодинці. Про що говорили два диктатори не на камери, не повідомляється.

Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Росії ще 20 травня.

А перед тим самопроголошений білоруський президент перебував у Москві 16 травня, у день зустрічі керівників країн-членів Організації договору з колективної безпеки.