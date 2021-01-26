Прем'єр-міністр Італії Конте оголосив про відхід у відставку

В Італії – чергова урядова криза

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вирішив подати у відставку зі свого поста.

Про це повідомила пресслужба уряду Італії.

У вівторок, 26 січня він оголосить про свій відхід на засіданні Ради міністрів і подасть відповідну заяву президенту республіки Серджо Маттарелла.

Дане рішення прийнято з метою врегулювати політичну кризу в країні після втрати правлячою коаліцією абсолютної більшості в Сенаті в зв'язку з виходом з неї партії «Жива Італія» експрем'єра Маттео Ренці.

Як зазначає Reuters з посиланням на неназваного урядовця, Конте розраховує отримати від президента новий мандат на формування уряду з більш широкою підтримкою в парламенті.

Інші члени правлячої коаліції - Рух «5 зірок» і Демократична партія висловили підтримку Конте.

Новий уряд в країні функціонує відносно недовго – трохи більше року (хоча для Італії з її частими урядовими кризами – цілком нормальний термін). Нагадаємо, що у вересні 2019 року розвалилася попередня коаліція. Вона була доволі кумедною, з одного боку, бо в неї увійшли лівопопулістський «Руху 5 зірок» і правопопулістська партія «Ліга». З другого боку, у зовнішній політиці ці партії були доволі близькими: скептично ставилися до Європейської Унії та прихильно – до Росії.

Тож розвал попереднього уряду, принаймні у нас, українців, не викликав жодного жалю, радше навпаки. Отже, тоді сформувалася нова, прогресивніша коаліція, у якій все ще залишався «Руху 5 зірок», а «Лігу» заступила проєвропейська Демократична партія.