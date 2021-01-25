«Нафтогаз» відклав публікацію ціни газу для тепловиків на січень

Нафтогаз пообіцяв повідомити про відновлення публікації та оприлюднення ціни газу на січень 2021 року для виробників теплової енергії

Оприлюднення січневої ціни відкладається до завершення переговорів

НАК «Нафтогаз України» тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО) до завершення поточних переговорів між державними органами, Асоціацією міст України та представниками виробників тепла. Про це йдеться у пресрелізі НАК.

«Про відновлення публікації та оприлюднення ціни газу на січень 2021 року для виробників теплової енергії ми повідомимо, щойно переговори буде завершено», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії в рамках покладених на НАК «Нафтогаз України» спеціальних зобов'язань (ПСО) в грудні-2020 збільшилась на 13,5% (на 727,73 грн) порівняно з листопадом ‒ до 6 тис. 103,1 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Ціну газу для виробників тепла розраховують відповідно до постанови Кабінету міністрів України №867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань на європейських газових хабах.

Кабмін у квітні 2020 року продовжив до 1 травня 2021 року покладання на «Нафтогаз» спеціальних зобов'язань із продажу природного газу виробникам теплової енергії.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» визнав, що розповсюджував фейки про операторів газових мереж.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Українців не влаштувало «компромісне рішення» від Вітренка – вони продовжують влаштовувати акції протестів по всій Україні. У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти протестують проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

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