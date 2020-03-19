Прем'єр Нідерландів відреагував на ажіотаж навколо туалетного паперу, що розпочався через пандемію коронавірусу



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Через пандемію коронавірусу жителі Нідерландів почали розкуповувати весь туалетний папір в супермаркетах

Урядовець запевнив, що туалетного паперу вистачить ще на 10 років

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав жителів країни до спокою в умовах пандемії коронавірусу і запевнив, що запасів туалетного паперу вистачить на 10 років.

Як пише Reuters, нідерландський прем'єр в неформальній бесіді з відвідувачем супермаркету заявив, що туалетний папір не зникне з полиць магазинів.

«На всю країну вистачить на найближчі 10 років. Ми всі можемо випорожнюватися 10 років», - заявив Марк Рютте.

Через пандемію коронавірусу жителі Нідерландів почали розкуповувати весь туалетний папір в супермаркетах.

Згідно з останніми даними, в Нідерландах коронавірусом заразилися щонайменше 2460 осіб. Кількість померлих зросла до 76. Жертвам було від 63 до 95 років.

За останні 24 години в країні зареєстрували 409 нових випадків COVID-19 і 18 смертей.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

В Італії кількість хворих зросла до 35 713 осіб, в Ірані –17 361, Іспанії – 14 769 та 12 327 заражень у Німеччині.

Окрім того, в Італії вилікувались 4025 людей, в Ірані – 5389, Іспанії – 1081 та 105 у Німеччині.

За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стала Італія – 4207 осіб. В Ірані за цей час виявили 1192 випадки зараження, у Німеччині – 3070, Іспанії – 2162, Франції – 1369, США – 1365.

Найбільше смертей за добу також зареєстровано саме в Італії – 475 випадків. Водночас в Ірані померли 147 осіб, у Німеччині – 4, у Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10