У США епідемія коронавірусу може тривати 18 місяців, – звіт



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Епідемія коронавірусу у США може тривати 18 місяців

Дональд Трамп назвав ситуацію «складною»

Протягом минулої доби кількість зафіксованих випадків зараження у США зросла на близько 40% до майже 9 400 осіб. Щонайменше 150 людей загинуло від коронавірусу в 22 американських штатах, станом на ранок 19 березня.

Епідемія у США може тривати 18 місяців і включати декілька хвиль заражень. Про це йдеться в урядовому звіті, представленому Конгресу, копію якого отримали американські ЗМІ, – повідомляє Голос Америки. .

Першим про звіт написало видання The New York Times.

У звіті розглядається можливість значного впливу епідемії на «канали постачання, що можуть призвести до значних нестач в поставках для уряду, приватного бізнесу та споживачів».

У своєму зверненні до преси у середу президент США Дональд Трамп назвав ситуацію «складною» і порівняв свою роль до президентства воєнних часів.

«Я розглядаю це певним чином як президентство воєнних часів, – заявив Трамп. – Стосовно того, з чим ми боремось – тепер дуже складна ситуація».

Для того, щоб попередити можливі перебої з поставками, Трамп задіяв Закон про військове виробництво 1950 року, який надає йому повноваження спрямовувати виробництво на забезпечення медичних потреб, зокрема у захисних масках та апаратах штучної вентиляції легень. Пентагон також надав військові медични кораблі для виконання поставок.

Тим часом, влада Китаю, звідки почалась епідемія, повідомила про те, що нових випадків зараження не було зареєстровано за останню добу.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.