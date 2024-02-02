Чехія знайшла вихід щодо нестачі боєприпасів для України

Чехія вважає, що снаряди можна отримати з-за меж Євросоюзу, аби допомогти блоку виконати свої обіцянки перед Україною

Раніше Євросоюз повідомив, що до березня в Україну доставлять лише половину боєприпасів з обіцяного мільйону

Чехія змушує країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. боєприпасів для артилерії, наявних за межами блоку. Про це повідомляє Politico.

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«Європа не виконує свою обіцянку щодо відправлення в Україну 1 млн артилерійських снарядів до березня, а чехи заявляють, що настав час шукати постачання за межами ЄС», – йдеться в матеріалі.

Франція очолила заклики до Європи нарощувати свій власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів Україні. Однак тепер ЄС заявляє, що до березневого терміну в Україну доставлять 524 тис. снарядів, а до кінця року обіцяно тільки 1,1 млн.

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Politico пише, що коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція, лідер оборонної промисловості блоку, наполягала на тому, щоб субсидії зосереджувалися тільки на місцевому виробництві, а не спрямовувалися поза ЄС.

Видання зазначає, заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Європа замість цього звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

За словами чиновника, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо згадав, що Корея може бути залучена для отримання додаткових снарядів.

План ЄС щодо збільшення поставок боєприпасів передбачає відшкодування країнам мільярдів євро через Європейський фонд миру за відправлення снарядів з наявних запасів. Це існуватиме разом з 1 млрд євро для стимулювання спільних закупівель боєприпасів Європейським оборонним агентством та 500 млн євро для підтримки проєктів з виробництва боєприпасів.

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Один дипломат сказав, що цифра в 450 тис. була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі в середу.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала потім заявив своїм колегам під час саміту лідерів ЄС, що снаряди можуть бути отримані з-за меж Євросоюзу, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки.

«ЄС – не єдиний союзник, який не може домогтися результатів. Політичний глухий кут у Вашингтоні також зупинив потоки американської зброї в Україну», – пише Politico.

Нагадаємо, Європейський союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. наголосив, що з березня 2023 року Україна отримала лише третину від обіцяної кількості снарядів, тобто приблизно 330 тис.

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До березня, за словами Борреля, передадуть іще 200 тис., що загалом становитиме половину від мільйона, який планували надати. Боєприпаси постачатимуть як із запасів країн-членів ЄС, так і шляхом їх закупівель.

Як повідомлялося, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд.

Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів.