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    У світі

    Президент Мексики захворів на коронавірус

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    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор&nbsp; - Президент Мексики захворів на коронавірус
    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор 

    Очільник Мексики зазначив, що налаштований оптимістично

    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. За його словами, хвороба проходить легко.

    Про це він повідомив у Twitter.

    Він зазначив, що налаштований оптимістично.

    «З жалем повідомляю вам, що я захворів Covid-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед», – написав Обрадор.

    Поки його замінятиме голова МВС Ольга Санчес Кордеро.

    До слова, міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19.

    Теги: здоров'я Мексика президент епідемія коронавірус
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