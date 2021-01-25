Президент Мексики захворів на коронавірус

Очільник Мексики зазначив, що налаштований оптимістично

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. За його словами, хвороба проходить легко.

Про це він повідомив у Twitter.

Він зазначив, що налаштований оптимістично.

«З жалем повідомляю вам, що я захворів Covid-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед», – написав Обрадор.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Поки його замінятиме голова МВС Ольга Санчес Кордеро.

До слова, міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19.