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    У світі

    Президент Німеччини: з Росію неможливо вести справи по-старому

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    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр - Президент Німеччини: з Росію неможливо вести справи по-старому
    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

    Надії на всеосяжне партнерство з Росією з дедалі більшим ступенем інтеграції не виправдалися, заявив Штайнмаєр

    Європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі стосунки, ніж раніше, впевнений президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

    Як повідомляє Deutsche Welle, про це Штайнмаєр заявив у Фінляндії в неділю, 16 червня.

    «Надії на всеосяжне партнерство з Росією з дедалі більшим ступенем інтеграції не виправдалися», - додав він.

    За словами Штайнмаєра, обидві сторони в даний час відчувають «глибоке розчарування». Конфлікт на сході України, а також анексія українського півострова Крим справляють значний вплив на відносини Європи та Росії, зазначив президент Німеччини. З майбутньою Росією неможливо вести справи «у звичному режимі», - підкреслив він.

    Крім того, на думку Штайнмаєра, неприпустимо мовчки схвалювати звуження простору для свободи вияву думок російського громадянського суспільства. Нещодавнє затримання кореспондента інтернет-видання «Медуза» Івана Голунова знову демонструє, що необхідно зберігати пильність, заявив глава німецької держави.

    «Наші власні здібності щодо зміни Росії обмежені», - зазначив Штайнмаєр. За його словами, Європі слід усвідомлювати це «в інтересах більш функціонального партнерства».

    До слова, 18 червня президент України Володимир Зеленський матиме зустріч у Берліні із Ангелою Меркель та президентом Німеччини Штайнмаєром.

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