Президент Німеччини: з Росію неможливо вести справи по-старому



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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Надії на всеосяжне партнерство з Росією з дедалі більшим ступенем інтеграції не виправдалися, заявив Штайнмаєр

Європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі стосунки, ніж раніше, впевнений президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це Штайнмаєр заявив у Фінляндії в неділю, 16 червня.

«Надії на всеосяжне партнерство з Росією з дедалі більшим ступенем інтеграції не виправдалися», - додав він.

За словами Штайнмаєра, обидві сторони в даний час відчувають «глибоке розчарування». Конфлікт на сході України, а також анексія українського півострова Крим справляють значний вплив на відносини Європи та Росії, зазначив президент Німеччини. З майбутньою Росією неможливо вести справи «у звичному режимі», - підкреслив він.

Крім того, на думку Штайнмаєра, неприпустимо мовчки схвалювати звуження простору для свободи вияву думок російського громадянського суспільства. Нещодавнє затримання кореспондента інтернет-видання «Медуза» Івана Голунова знову демонструє, що необхідно зберігати пильність, заявив глава німецької держави.

«Наші власні здібності щодо зміни Росії обмежені», - зазначив Штайнмаєр. За його словами, Європі слід усвідомлювати це «в інтересах більш функціонального партнерства».

До слова, 18 червня президент України Володимир Зеленський матиме зустріч у Берліні із Ангелою Меркель та президентом Німеччини Штайнмаєром.