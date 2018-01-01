Президент Південної Кореї зустрілася із сестрою Кім Чен Ина

Кім передала президенту Муну запрошення відвідати КНДР

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 10 лютого зустрівся в Сеулі з Кім Йо Чжон, сестрою лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Кім передала Муну запрошення відвідати Північну Корею і пропозицію влаштувати третій корейський саміт, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. Кім Йо Чжон відвідала президентський палац разом з іншими членами



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Зустріч Мун Чже Ін із делегацією КНДР у Сеулі

Кім передала президенту Муну запрошення відвідати КНДР

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 10 лютого зустрівся в Сеулі з Кім Йо Чжон, сестрою лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Кім передала Муну запрошення відвідати Північну Корею і пропозицію влаштувати третій корейський саміт, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Кім Йо Чжон відвідала президентський палац разом з іншими членами делегації КНДР, яка прибула в Південну Корею на відкриття Олімпіади. У складі делегації також був 90-річний голова президії Верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам.

Це перший випадок відвідування членом правлячої родини КНДР президентського палацу Південної Кореї, і перший візит туди високопоставлених північнокорейських чиновників з 2007 року.

Рідна сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон приїхала до Південної Кореї на відкриття Олімпійських ігор. Вона вважається впливовою людиною в Трудовій партії КНДР, займаючи там посаду заступника начальника відділу агітації і пропаганди. З 2017 року вона знаходиться під санкціями США.

Спортсмени з Північної і Південної Кореї пройшли під загальним прапором на церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого. У держав буде загальна жіноча збірна з хокею.

Нагадаємо, Кім Чен Ин напередодні Олімпіади побрязкав зброєю на параді у Пхеньяні.

Джерело: Медуза