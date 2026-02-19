Головна Країна Політика
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що питання виборів – це вибір українців

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, у якому окреслив позицію України щодо переговорів, територіальних питань, виборів та відносин зі США.

«Главком» зібрав ключові заяви президента.

Переговори у Женеві

Зеленський повідомив, що в Женеві працювали дві підгрупи – військова і політична. У військовому напрямку, за його словами, є прогрес – сторони обговорюють моніторинг припинення вогню. Натомість у політичному блоці позиції не збігаються. Президент наголосив, що існують три різні точки зору щодо територій. Наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії.

Переговори з Путіним і «історичні аргументи»

Зеленський заявив, що для завершення війни не потрібно заглиблюватися в історичні дискусії. Він зазначив, що не бачить сенсу витрачати час на пояснення причин, які озвучує Володимир Путін. За його словами, розмови про історичних постатей і минуле лише затягують процес. Президент наголосив, що головне – зупинити війну зараз. Історичні суперечки, на його думку, не повинні підміняти реальні кроки до миру.

Донбас і території

Глава держави заявив, що Україна не може «просто здати» Донбас. Він підкреслив, що тисячі українців загинули, захищаючи ці землі. Питання стосується не лише території, а й людей та державності. Донбас він назвав частиною незалежності та цінностей України. Навіть міжнародні гарантії, за його словами, не дають повної впевненості у безпеці.

Вибори під час війни

Президент наголосив, що питання виборів – це вибір українців. Він вважає, що Росія прагне зміни керівництва України. Якщо буде коротке перемир'я, можливі консультації з парламентом. Нині суспільство і депутати не підтримують проведення виборів. Коротке перемир'я не означає завершення війни.

НАТО та гарантії безпеки

Зеленський заявив, що Україна виконала все необхідне для вступу до НАТО. Однак рішення залежить від країн альянсу. Він підкреслив, що питання членства має розглядатися за участі України. Гарантії безпеки залишаються ключовими для Києва. Без них, за його словами, ризик повторної агресії зберігається.

Відносини зі США

Президент зазначив, що вірить у бажання Дональда Трампа завершити війну. Водночас йому незрозумілий характер контактів Трампа з Путіним. Зеленський визнав, що для нього болісно, коли ставлення до російського диктатора виглядає м'якшим, ніж той заслуговує. Він наголосив, що Україні потрібна чітка підтримка партнерів. Головною метою залишається справедливий мир.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський декілька разів говорив з українськими переговорниками у Женеві після зустрічей з американською та російською сторонами. Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в результаті.

Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
