РФ почала розпродавати золото, щоб закрити дефіцит бюджету

Центробанк РФ вперше за кілька місяців зменшив запаси золота, скориставшись рекордними цінами на світових ринках

Росія почала розпродавати золото зі своїх резервів на тлі падіння доходів від експорту нафти і газу, що вже призвело до скорочення запасів дорогоцінного металу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними видання, у січні Центральний банк Росії вперше за тривалий час зменшив обсяги золота в резервах. Запаси скоротилися на 300 тисяч унцій – до 74,5 мільйона унцій, що стало першим таким зниженням із жовтня минулого року.

Скорочення відбулося на тлі рекордного зростання світових цін на золото. У січні середня вартість металу становила близько 4700 доларів за унцію. За попередніми оцінками, операція могла принести російському бюджету приблизно 1,4 мільярда доларів.

Попри зменшення фізичних обсягів золота, загальна вартість резервів у грошовому еквіваленті зросла приблизно на 23% завдяки високим цінам на ринку. За інформацією Bloomberg, Центробанк РФ активніше використовує золоті злитки для операцій, пов’язаних із продажем активів Фонду національного добробуту.

Такі кроки пов’язані зі спробами російського Мінфіну компенсувати падіння доходів від енергоресурсів. Зниження надходжень від нафти і газу посилює тиск на бюджет РФ та збільшує дефіцит державних фінансів.

Нагадаємо, що США знайшли спосіб позбавити Росію її найбільшого покупця нафти. Адміністрація Трампа запропонувала Індії купувати венесуельську сировину замість російської, підкріпивши це вигідною торговельною угодою.