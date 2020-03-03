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    У світі

    Президент США вперше провів прямі переговори з лідером «Талібану»

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    <p>Дональд Трамп сказав, що в нього була &laquo;дуже гарна розмова&raquo; з лідером угруповання &laquo;Талібан&raquo;</p> - Президент США вперше провів прямі переговори з лідером «Талібану»

    Дональд Трамп сказав, що в нього була «дуже гарна розмова» з лідером угруповання «Талібан»

    Бесіда тривала 35 хвилин

    Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером угруповання «Талібан» муллою Барадаром Ахундом.

    Як повідомляє Reuters, це перший в історії прямий контакт президента США з ватажком талібів.

    За словами офіційного представника «Талібану» Забіхулла Муджахіда, бесіда тривала 35 хвилин. Він розповів, що Трамп повідомив про те, що держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, «аби усунути усі бар’єри в міжафганських перемовинах».

    Сам Трамп також підтвердив факт цієї бесіди. Глава Білого дому сказав, що в нього була «дуже гарна розмова» з Барадаром.

    Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».

    США Афганістан Дональд Трамп політика Талібан президент Майк Помпео
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