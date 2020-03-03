Президент США вперше провів прямі переговори з лідером «Талібану»



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Дональд Трамп сказав, що в нього була «дуже гарна розмова» з лідером угруповання «Талібан»

Бесіда тривала 35 хвилин

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером угруповання «Талібан» муллою Барадаром Ахундом.

Як повідомляє Reuters, це перший в історії прямий контакт президента США з ватажком талібів.

За словами офіційного представника «Талібану» Забіхулла Муджахіда, бесіда тривала 35 хвилин. Він розповів, що Трамп повідомив про те, що держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, «аби усунути усі бар’єри в міжафганських перемовинах».

Сам Трамп також підтвердив факт цієї бесіди. Глава Білого дому сказав, що в нього була «дуже гарна розмова» з Барадаром.

Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».