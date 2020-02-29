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    У світі

    Таліби і США підпишуть мирну угоду

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    Таліби і США підпишуть мирну угоду

    На церемонії підписання угоди будуть присутні представники близько 30 країн

    Представники США і афганського угруповання «Талібан» мають намір підписати в Досі угоду, яка покладе початок врегулюванню збройного конфлікту, що триває в Афганістані без малого 20 років. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

    На церемонії підписання угоди будуть присутні представники близько 30 країн, зокрема, спецпредставник президента РФ з питань Афганістану, директор Другого департаменту Азії МЗС Замір Кабулов. У свою чергу, міністр оборони США Марк Еспер і генсек НАТО Єнс Столтенберг прибудуть у суботу в Кабул на переговори з афганським керівництвом.

    Протягом останнього тижня на території Афганістану зберігається режим «зниження насильства», який поширюється на американських військових, талібів і афганські сили безпеки. Згідно з офіційними даними, в період з 22 лютого, коли режим набув чинності, значно знизилася кількість інцидентів у сфері безпеки.

    «Останніми днями ми спостерігали значне зменшення рівня насильства в Афганістані, і тому ми дуже близькі до підписання угоди між США і «Талібаном», - заявив у п'ятницю на прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Одночасно Столтенберг підкреслив, що ця угода - лише перший, хоча і важливий крок, а способом політичного врегулювання в Афганістані є міжафганський переговорний процес, який повинен бути запущений найближчим часом.

    Так, Ендрю Воткінс, старший аналітик Міжнародної кризової групи, в інтерв'ю «Аль-Джазіра» зазначив, що документ, який повинен бути підписаний в суботу, «не є мирною угодою».

    «Це результат попереднього етапу афганського мирного процесу, який був необхідний, щоб посадити талібів за стіл переговорів з афганським урядом і політичним керівництвом до предметного діалогу», - зауважив експерт.

    Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».

    США НАТО Талібан Єнс Столтенберг
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