Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці

Саакашвілі не буде переїздити до лікарні у тюрмі, бо він вважає, що той склад ув'язнених, який там є – небезпечний для нього

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі. Про це вона повідомила у Telegram.

«Відвідала у пенітенціарній установі №12 міста Руставі (Грузія) громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Відповіла на запитання журналістів щодо стану його здоров’я, надання медичної допомоги та умов утримання», – йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу журналістам Денісова зауважила, що грузинським судом порушені щодо Саакашвілі права на справедливий і публічний розгляд, а також порушено право на «розумні строки». Також, у випадку критичної ситуації, Саакашвілі хотів би переміститися до одного з приватних центрів. Водночас він висловився проти примусового годування і буде на цьому наполягати.

«У колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові за необхідності, або масаж серця. Водночас якщо потрібно буде відновлювати життєво важливі органи (а ми знаємо, що сьогодні 27-й день голодування і це можливо) – вони цього не зроблять і довести до лікарні навряд чи зможуть, якщо він буде знаходитись тут», – заявила омбудсменка.

Крім того, вона додала, що Саакашвілі не буде переїздити до лікарні у тюрмі №18, позаяк він вважає, що той склад ув'язнених, який там є – небезпечний для нього. За її словами, омбудсменка Грузії також підтвердила, що у тюрмі нема тієї інфраструктури, щоб надати допомогу, яка потрібна в результаті його голодування. Водночас вона додала, що Саакашвілі роблять аналізи, місцеві лікарі проводять огляди. Також, за словами Денісової, до Грузії прибув український лікар, який, ймовірно, огляне Саакашвілі 28 жовтня.

«Він говорить, що його життя під питанням, він вважає себе в'язнем Путіна і говорить про те, що найбільше він не хоче зробити погано Україні й не допустити кровопролиття у Грузії», – заявила омбудсменка.

Раніше повідомлялося, що Денісова приїхала у в'язницю до Саакашвілі.

Нагадаємо, адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі.

Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше Омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі лікарі провели процедуру переливання крові, і стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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