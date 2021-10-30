ЗМІ повідомляють про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі

Мобілізація сил поліції на території в'язниці викликає занепокоєння у прибічників Саакашвілі

МВС Грузії запевняє, що підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки

Поліцейські сили мобілізовано на території в'язниці в місті Руставі, де утримується експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі. Про це повідомляє Грузія Online.

«Сьогодні вранці десятки співробітників МВС доставлено на територію пенітенціарної установи на поліцейському автобусі. Кадри з місця показали кілька грузинських телеканалів. За повідомленнями ЗМІ, до прибуття спецпідрозділів в руставську в'язницю також приїхала бригада швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві внутрішніх справ Грузії запевняють, що нічого особливого не відбувається, і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

«Природно, періодично відбувається ротація співробітників, і сьогодні під час ротації ЗМІ зняли відеокадри пересування», – зазначили в МВС.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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