  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЗМІ повідомляють про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мобілізація сил поліції на території в'язниці викликає занепокоєння у прибічників Саакашвілі - ЗМІ повідомляють про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі
    Мобілізація сил поліції на території в'язниці викликає занепокоєння у прибічників Саакашвілі
    фото з відкритих джерел

    МВС Грузії запевняє, що підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки

    Поліцейські сили мобілізовано на території в'язниці в місті Руставі, де утримується експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі. Про це повідомляє Грузія Online.

    «Сьогодні вранці десятки співробітників МВС доставлено на територію пенітенціарної установи на поліцейському автобусі. Кадри з місця показали кілька грузинських телеканалів. За повідомленнями ЗМІ, до прибуття спецпідрозділів в руставську в'язницю також приїхала бригада швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

    У міністерстві внутрішніх справ Грузії запевняють, що нічого особливого не відбувається, і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

    «Природно, періодично відбувається ротація співробітників, і сьогодні під час ротації ЗМІ зняли відеокадри пересування», – зазначили в МВС.

    Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

    Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

    Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

    Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

    До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

    Читайте також:
    Теги: МВС ЗМІ Михайло Саакашвілі Грузія голодування в'язниця поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ повідомляють про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі