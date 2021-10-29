Саакашвілі погодився на лікування – адвокат

Колишній президент Грузії відмовився від оголошеної раніше крайньої форми протесту

Експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні і голодує 27 день, дозволили поспілкуватися зі своїми адвокатами і обмінятися документами. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Після цього Саакашвілі відмовився від оголошеної раніше крайньої форми протесту – відмови від медичної допомоги, проведення аналізів, тестів тощо. Про це повідомив один із адвокатів Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі зі своїм підзахисним у Руставській в'язниці.

Адвокат підкреслив, що Михайло Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу лікарям, які входять до складу консиліуму, вибачився за те, що відмовлявся зустрічатися з ними кілька годин через протест і висловив готовність продовжити співпрацю з медиками, у тому числі з членами консиліуму.

28 жовтня Михайло Саакашвілі поширив повідомлення, в якому скаржився на рішення тюремної адміністрації повністю перекрити скляну стіну в кімнаті для побачень, через що він не може повноцінно спілкуватися з адвокатами та обмінюватись із ними документами.

В адміністрації в'язниці в Руставі, де утримується Саакашвілі, пояснили, що скляну перегородку в кімнаті побачень було встановлено через те, що експрезидент та його авдокати постійно порушували правила, встановлені для превенції поширення коронавірусу.

«Проблеми комунікації з Михайлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо», – заявив адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у руставській в'язниці.

Адвокат Саакашвілі розповів, що йому було надано можливість поспілкуватися з підзахисним у такій формі, щоб унеможливити запис розмови Службою держбезпеки.

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

Напередодні адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі.

Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше Омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі лікарі провели процедуру переливання крові, і стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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