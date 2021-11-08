Президентські вибори у Нікарагуа: чинний керівник країни Ортега ув'язнив опонентів

Президент США Джо Байден назвав нікарагуанські вибори пантомімними та зазначив, що президент Ортега та його дружина є автократами

У Нікарагуа оголосили попередні результати виборів, які відбулися у неділю 7 листопада. За попередніми результатами, чинний 75-річний президент Даніель Ортега набрав більшість голосів. Дружина Ортеги Розарія Мурільйо знову займе пост віцепрезидента Нікарагуа. Про це повідомляє «Голос Америки».

Виборчі дільниці у країні закрилися в неділю 7 листопада о 18:00 за Гринвічем. Голосування відбувалося під наглядом 30 тис. поліцейських і солдатів.

Нікарагуанський центр з прав людини заявляє, що Нікарагуа є «поліцейською державою», яка використовує тактику «страху та соціального контролю», щоб «придушити опозицію».

Вибори засудив американський президент Джо Байден. Ще до виборів він передбачав фальсифікацію результатів.

«Те, що влаштували президент Нікарагуа Даніель Ортега та його дружина, було пантомімними виборами, які не були ні вільними, ні справедливими й, безумовно, демократичними», – сказав Байден.

«Ув'язнення майже 40 опозиційних діячів з травня, включаючи сім потенційних кандидатів у президенти, і блокування політичних партій від участі сфальсифікували результат задовго до дня виборів», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

75-річний Даніель Ортега матиме вже п'ятий термін у Нікарагуа. До влади він прийшов у 1979 році та правив до 1990 року. Згодом, у 2007 році, повернувся та встановив жорсткий авторитарний режим. Ортега ув'язнював представників опозиції. Через такі дії США наклали санкції на нього та його близьке оточення. Його дружина, 70-річна Розарія Мурільйо, яка була віцепрезиденткою країни, знову обійме посаду. Офіційні результати мають оголосити через кілька днів. Байден назвав подружжя Ортег автократами.

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