Прибутковість російських цінних паперів опустилася до річного мінімуму



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Доля нерезидентів на ринку боргових цінних паперів РФ складає 29,4%

Дохідність облігацій федерального займу (ОФЗ) РФ опустилася на п’ять базисних пунктів до позначки 7,61% річних. Даний показник є найменшим із 15 червня 2018 року. Тоді початок запровадження американських мит на товари із КНР разом із збільшенням облікової ставки ФРС США призвели до масової втечі капіталу із РФ і збільшення доходності до 8% річних, пише російське видання «Коммерсантъ».

Проте із того часу ризикованість цінних паперів РФ дещо зменшилася. Особливо в умовах того, що антиросійське санкційне законодавство на противагу літа 2018 року активно не обговорюється в Конгресі США на даний момент. Як наслідок, лише в травні 2019 року нерезиденти купили ОФЗ на суму в 217 млрд. рублів.

Всього із початку року інвестиції іноземців в ОФЗ склали 605 млрд. рублів. На сьогодні нерезиденти тримають 29,4% рубльових боргових зобов’язань РФ.

Відсутність значних ризиків може призвести до подальшого зменшення ставки по обслуговуванню боргу до 7,4-7,5%. Подальшому радикальному зменшенню заважатиме значний рівень інфляції в РФ, яка в цьому році складатиме 5-5,3% на противагу показнику в 2,2-2,4% в минулому році.