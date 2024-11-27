Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років
Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року
фото: FBI/PA

Чоловік перебував у списку найбільш розшукуваних терористів ФБР, його підозрюють у скоєнні двох вибухів

Британські правоохоронці заарештували одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго. Його звинувачують у скоєнні терактів у США у 2003 році. Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, Сан-Дієго перебував у списку найбільш розшукуваних терористів ФБР, його підозрюють у скоєнні двох вибухів: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія у серпні та вересні 2003 року. І хоча внаслідок вибухів ніхто не постраждав, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.

Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року, де почався процес щодо його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.

«Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності», – заявив Директор ФБР Крістофер Рей. 

ФБР зазначає, що підозрюваний «мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин, був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель».

Сан-Дієго зник з поля зору правоохоронців у жовтні 2003 року, через що був доданий до списку найнебезпечніших терористів у 2009 році.

Нагадаємо, у Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді. Відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угрупування «Визвольна армія Белуджистану», заявивши, що ціллю терориста-смертника були військовослужбовці.

Читайте також:

Теги: теракт суд США армія тероризм ФБР арешт потяг Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР викрили керівницю Хмельницької МСЕК на незаконному збагаченні
МСЕК, як точка відліку для нового суспільного договору! «Жовта картка» Ляшку
6 листопада, 13:22
Трамп буде давати щось у борг, то не під абстрактні реформи
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
13 листопада, 11:15
Унаслідок підпалу скриньок згоріли сотні бюлетенів
У двох штатах США невідомі підпалили виборчі скриньки
30 жовтня, 10:00
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
8 листопада, 01:42
«Шлях до перемоги України ще існує. Це добре розуміють у міністерствах оборони країн НАТО в Європі», – переконані підписанти документа
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
5 листопада, 11:23
Трамп готується до перемоги на виборах у США
Трамп назвав ключовий фактор успіху на президентських виборах
6 листопада, 09:50
Статки Маркуса становили близько 7,4 мільярда доларів
У США помер 95-річний мільярдер і мегадонор республіканців Бернард Маркус
8 листопада, 04:35
Альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися
КНДР може відправити до РФ 100 тисяч військових – Bloomberg
17 листопада, 17:32
Захисниця Крупи Роксолана Лукінчук наполягає, що гроші, які були знайдені під вікнами квартири голови Хмельницької МСЕК – нібито «не мають стосунку до Тетяни Василівни»
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
23 листопада, 11:20

Соціум

Ставлення американців до Трампа після виборів змінилось: дані опитування
Ставлення американців до Трампа після виборів змінилось: дані опитування
У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років
У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років
Невідомі безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Башкортостані (відео)
Невідомі безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Башкортостані (відео)
Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети
Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)
Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
23K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
11K
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7557
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів

Новини

Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua