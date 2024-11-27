У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років

Чоловік перебував у списку найбільш розшукуваних терористів ФБР, його підозрюють у скоєнні двох вибухів

Британські правоохоронці заарештували одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго. Його звинувачують у скоєнні терактів у США у 2003 році. Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, Сан-Дієго перебував у списку найбільш розшукуваних терористів ФБР, його підозрюють у скоєнні двох вибухів: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія у серпні та вересні 2003 року. І хоча внаслідок вибухів ніхто не постраждав, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.

Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року, де почався процес щодо його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.

«Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності», – заявив Директор ФБР Крістофер Рей.

ФБР зазначає, що підозрюваний «мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин, був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель».

Сан-Дієго зник з поля зору правоохоронців у жовтні 2003 року, через що був доданий до списку найнебезпечніших терористів у 2009 році.

Нагадаємо, у Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді. Відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угрупування «Визвольна армія Белуджистану», заявивши, що ціллю терориста-смертника були військовослужбовці.