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Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)
Діалог північнокорейського військового з солдатами
скріншот відео ГУР

Північний кореєць наказував солдатам рухатися швидше

Українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяв солдатів.

«Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтеся назад», – прокричав корейською військовий.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

Теги: Курщина росія Північна Корея ГУР фронт війна розвідка перехоплення

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