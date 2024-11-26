Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)

Північний кореєць наказував солдатам рухатися швидше

Українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяв солдатів.

«Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтеся назад», – прокричав корейською військовий.

👀“Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад”, - розвідники ГУР перехопили нову розмову військових КНДР, яких росія розмістила у курській області pic.twitter.com/31FFtDcj3I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 26, 2024

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.