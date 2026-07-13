Проблеми таки є. Путін визнав труднощі з пальним у Росії

Глава Кремля повідомив про створення нової системи постачання нафтопродуктів до окупованого Криму та заявив, що її буде важко уразити

Глава Кремля Володимир Путін визнав наявність труднощів із забезпеченням Росії нафтопродуктами та заявив, що ситуація поступово поліпшуватиметься. За його словами, для тимчасово окупованого Криму вже створюють нову систему постачання пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час форуму «Все для Перемоги!» Путін прокоментував ситуацію із забезпеченням країни паливом. Він заявив, що проблеми поступово вирішуються, а також окремо згадав про тимчасово окупований Крим.

«Бо вже зараз розпочинається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже складно дістатися», – сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що обсяги переробки нафти в Росії скоротилися до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Через падіння виробництва російська влада вже запровадила нові обмеження на експорт пального, а в низці регіонів країни фіксують перебої з його постачанням.

За даними компанії EA Analytics, із початку місяця російські нафтопереробні заводи в середньому переробляли 3,91 млн барелів сирої нафти на добу. Це найнижчий показник із березня 2005 року та більш ніж на 1,4 млн барелів на добу менше, ніж середній рівень минулого року.

Як зазначало агентство Bloomberg, скорочення виробництва змусило Росію запровадити тимчасову заборону на експорт більшості видів дизельного пального до кінця липня. До цього аналогічні обмеження вже діяли щодо бензину та авіаційного пального.