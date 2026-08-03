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Через лісові пожежі у штаті Вашингтон евакуйовано 60 тис. людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Через лісові пожежі у штаті Вашингтон евакуйовано 60 тис. людей
Будівлі вздовж проспекту В. Тіффані повністю згоріли внаслідок лісової пожежі
фото: АР

Загалом у штаті згоріло близько 1 тис. кв. км, а деякі пожежі, зокрема в районі Спокена, досі не вдалося локалізувати

Лісові пожежі на сході штату Вашингтон змусили евакуювати 60 тис. людей у районі Спокена, знищивши при цьому щонайменше 600 будинків, підприємств та інших споруд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Пожежі в Спокані – другому за величиною місті штату – та його околицях за вихідні охопили площу близько 21 кв. км. Вони стали одними з десятків лісових пожеж на заході США, які вичерпали можливості федеральних, штатних та місцевих органів у боротьбі з ними.

Через лісові пожежі у штаті Вашингтон евакуйовано 60 тис. людей фото 1
фото: АР
Через лісові пожежі у штаті Вашингтон евакуйовано 60 тис. людей фото 2
фото: АР

Загалом у штаті згоріло близько 1 тис. кв. км, а деякі пожежі, зокрема в районі Спокена, досі не вдалося локалізувати.

Представники пожежної служби та правоохоронних органів повідомили, що повідомлень про постраждалих або зниклих безвісти не надходило, але наголосили, що операція з ліквідації наслідків ще перебуває на початковій стадії. Представники влади також зазначили, що серед евакуйованих у Спокані були пацієнти місцевої лікарні Міністерства у справах ветеранів США.

Нагадаємо, зведений загін українських рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда й провів обстеження осередків масштабної лісової пожежі. Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції. За даними влади, вогонь знищив щонайменше 240 будинків, а під час боротьби зі стихією постраждали 75 пожежників. Через загрозу населеним пунктам домівки на різних етапах кризи довелося залишити від 220 до понад 360 тис. людей.

Теги: пожежа США

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