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Росія вперше випробувала пасажирський літак МС-21: що відомо

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Росія вперше випробувала пасажирський літак МС-21: що відомо
Політ МС-21-310 виконали з аеродрому філії ПАТ «Яковлєв»
фото: ОАК

Перший серійний МС-21-310 виконав дебютний політ, однак програма створення літака суттєво відстає від початкових планів

У Росії перший серійний пасажирський літак МС-21-310 здійснив дебютний політ. Під час випробування екіпаж перевірив керованість літака та роботу його систем. У російській Об'єднаній авіабудівній корпорації заявили, що політ нібито пройшов успішно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Об'єднану авіабудівну корпорацію РФ.

Політ виконали з аеродрому Іркутського авіаційного заводу, який входить до складу компанії «Яковлєв». Літак піднявся на висоту 6 тис. метрів і розвинув швидкість 600 км/год.

Під час випробування екіпаж перевірив стійкість і керованість літака в різних конфігураціях, а також роботу бортових систем.

У російській корпорації заявили, що за результатами польоту МС-21-310 нібито продемонстрував «хороші характеристики», а програму випробувань виконали у повному обсязі.

Також у компанії стверджують, що успішний політ підтверджує готовність виробництва до серійного випуску першої партії із 18 літаків. Водночас триває сертифікація МС-21-310 – за даними виробника, наразі виконано понад половину необхідних сертифікаційних польотів.

Росія вперше випробувала пасажирський літак МС-21: що відомо фото 1
Фото: ОАК

МС-21 є ключовим проєктом російського цивільного авіабудування. Це середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який у Росії позиціонують як альтернативу Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Втім, реалізація програми триває значно повільніше, ніж планувалося. Від першого польоту дослідного зразка минуло майже десять років, однак до кінця 2025 року було побудовано лише близько шести літаків, включно з прототипами. Крім того, МС-21 відстає від китайського конкурента Comac C919, який уже використовується в комерційних авіаперевезеннях.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через міжнародні санкції російська цивільна авіація дедалі більше деградує. За даними Головного управління розвідки, російські авіакомпанії змушені розбирати навіть нові літаки на запчастини для ремонту інших бортів. У ГУР також зазначали, що виробничі потужності РФ не дозволяють реалізувати заявлену програму імпортозаміщення: нині країна здатна випускати лише близько 26 цивільних літаків на рік, тоді як до 2030 року планує виробити майже тисячу машин.

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Теги: росія авіація санкції політ літак

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