Дрони атакували ще один склад Wildberries у Росії (оновлено)
Під ударом опинився логістичний комплекс у Володимирській області
У Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові ресурси.
🔥 Wildberries у Володимирі розгорається pic.twitter.com/I8pIZVE6rD— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 3, 2026
У Wildberries заявили, що внаслідок атаки на логістичному об'єкті виникла пожежа. Людей евакуювали, на місці працюють пожежні розрахунки. За попередніми даними компанії, постраждалих немає. Також у пресслужбі повідомили, що логістичні ланцюги вже перебудовані, а приймання поставок і відвантаження замовлень здійснюються через інші логістичні об'єкти.
За даними російських моніторингових ресурсів, атака безпілотників на Володимирську область тривала й після удару по логістичному комплексу.
Логістичний центр у селі Хрястово є одним із найбільших об'єктів Wildberries. Його площа становить 171,9 тис. кв. м. Комплекс є одним із ключових логістичних хабів компанії та забезпечує розподіл товаропотоку між Московським регіоном, а також центральною, північно-західною і північною частинами європейської території Росії.
💥 У Хрястово (Володимирська обл.) під ударом склад Wildberries, атака триває pic.twitter.com/g3FSIlAKGx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 3, 2026
Останніми днями логістична інфраструктура Wildberries неодноразово ставала ціллю атак безпілотників на території Росії.
Нагадаємо, під ранок 2 серпня українські безпілотники атакували великий логістичний комплекс Wildberries у селищі Новосемейкино Самарської області. Унаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа. Згодом атаку та займання підтвердили сама компанія Wildberries і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев.
Крім того, безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у Сарапулі (Удмуртська Республіка), розташований приблизно за 1400 км від українського кордону. Компанія Russ & Wildberries (RWB) підтвердила атаку, зазначивши, що працівників евакуювали після оголошення повітряної тривоги.
Також у ніч на 30 липня безпілотники атакували сортувальний центр Wildberries у Пензенській області площею близько 90 тис. кв. м. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Російські моніторингові ресурси повідомляли про вибухи, а аналіз оприлюднених відео підтвердив, що вогонь охопив саме логістичний центр компанії.
Коментарі — 0