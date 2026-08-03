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Дрони атакували ще один склад Wildberries у Росії (оновлено)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували ще один склад Wildberries у Росії (оновлено)
Новий удар по Wildberries стався у Володимирській області
скриншот з відео

Під ударом опинився логістичний комплекс у Володимирській області

У Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові ресурси.

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У Wildberries заявили, що внаслідок атаки на логістичному об'єкті виникла пожежа. Людей евакуювали, на місці працюють пожежні розрахунки. За попередніми даними компанії, постраждалих немає. Також у пресслужбі повідомили, що логістичні ланцюги вже перебудовані, а приймання поставок і відвантаження замовлень здійснюються через інші логістичні об'єкти.

За даними російських моніторингових ресурсів, атака безпілотників на Володимирську область тривала й після удару по логістичному комплексу.

Логістичний центр у селі Хрястово є одним із найбільших об'єктів Wildberries. Його площа становить 171,9 тис. кв. м. Комплекс є одним із ключових логістичних хабів компанії та забезпечує розподіл товаропотоку між Московським регіоном, а також центральною, північно-західною і північною частинами європейської території Росії.

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Останніми днями логістична інфраструктура Wildberries неодноразово ставала ціллю атак безпілотників на території Росії.

Нагадаємо, під ранок 2 серпня українські безпілотники атакували великий логістичний комплекс Wildberries у селищі Новосемейкино Самарської області. Унаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа. Згодом атаку та займання підтвердили сама компанія Wildberries і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев.

Крім того, безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у Сарапулі (Удмуртська Республіка), розташований приблизно за 1400 км від українського кордону. Компанія Russ & Wildberries (RWB) підтвердила атаку, зазначивши, що працівників евакуювали після оголошення повітряної тривоги.

Також у ніч на 30 липня безпілотники атакували сортувальний центр Wildberries у Пензенській області площею близько 90 тис. кв. м. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Російські моніторингові ресурси повідомляли про вибухи, а аналіз оприлюднених відео підтвердив, що вогонь охопив саме логістичний центр компанії.

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Теги: дрон війна росія

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