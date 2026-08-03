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Розвідка показала перше бойове застосування Magura проти наземних цілей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Розвідка показала перше бойове застосування Magura проти наземних цілей
Уражено пункт управління комплексу РЛС «Подльот»
скриншот з відео

Під час операції в окупованому Криму морські платформи з FPV-дронами уразили російські радіолокаційні системи

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше продемонструвало бойове застосування новітніх морських платформ Magura для ударів по наземних цілях. Під час операції в тимчасово окупованому Криму було уражено російські радіолокаційні комплекси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР.

Як зазначили в українській розвідці, операцію наприкінці липня 2026 року провели бійці підрозділу Group 13. Під удар потрапили російська машина управління зі складу радіолокаційного комплексу «Подльот», а також система розпізнавання «свій-чужий» – радіолокаційний запитувач «Пароль-4».

Для виконання завдання українські військові вперше застосували новітні морські платформи Magura, оснащені носіями FPV-дронів. Саме вони забезпечили ураження наземних об'єктів противника.

«Відтепер наші «Маґури» загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом наші операції під час війни з російським агресором підтверджують: загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим – це Україна», – заявив командир Group 13 із позивним «Тринадцятий».

У ГУР наголосили, що нові можливості платформи дозволяють розширити спектр завдань морських безпілотників, які раніше переважно використовувалися для ураження кораблів та інших морських цілей.

За час повномасштабної війни бійці підрозділу Group 13 знищили дев'ять і пошкодили п'ять російських кораблів. Крім того, вони знищили три російські гелікоптери, пошкодили ще один, а також уразили два винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, що у Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії. 

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Теги: Україна ГУР дрон

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