Нацгвардія США отримала нову систему боротьби з дронами

Мобільний комплекс Anduril здатний виявляти, відстежувати та оцінювати загрози від безпілотників, використовуючи штучний інтелект і кілька типів датчиків

Національна гвардія США отримала сучасні мобільні комплекси протидії безпілотникам виробництва компанії Anduril. Нові системи призначені для захисту військових об'єктів, критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Army Recognition.

Обладнання передали Національній гвардії штату Вашингтон після завершення навчань на базі Кемп-Мюррей. У Пентагоні зазначають, що нові комплекси значно підсилять можливості військових із виявлення, супроводу та нейтралізації несанкціонованих безпілотників.

За оцінкою американських військових, широке поширення комерційних дронів створює дедалі більшу загрозу для аеропортів, енергетичних об'єктів, військових баз та інших важливих об'єктів інфраструктури.

Додатковим поштовхом до прискорення розвитку таких систем став досвід війни в Україні, яка продемонструвала, що навіть недорогі цивільні безпілотники можуть суттєво впливати на перебіг бойових дій.

Комплекс Anduril об'єднує одразу кілька засобів виявлення та аналізу повітряних загроз. До його складу входить оптична вежа Long Range Camera Tower, яка забезпечує візуальне спостереження на великій відстані, детектор WISP, здатний виявляти низьколітаючі та малі дрони й відрізняти їх від птахів або інших перешкод, а також радіочастотний сенсор Pulsar, який визначає сигнали між безпілотником і його оператором та встановлює їхнє місцеперебування.

Усі отримані дані аналізує платформа Lattice, яка використовує технології штучного інтелекту. Система формує єдину картину обстановки для оператора та автоматично оцінює рівень потенційної загрози.

Крім того, комплекс забезпечує швидкий обмін інформацією між військовими та цивільними відомствами, зокрема ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки США та правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше заступник директора Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц заявив, що українська оборонна промисловість цього року планує виготовити від шести до семи мільйонів малих ударних FPV-дронів. За його словами, цей показник суттєво перевищує масштаби американської програми Drone Dominance, яка до лютого 2027 року передбачає закупівлю менш ніж 200 тисяч таких безпілотників.