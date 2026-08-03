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Wildberries заборонила працівникам приносити смартфони на склади

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Wildberries заборонила працівникам приносити смартфони на склади
Працівникам Wildberries заборонили приносити смартфони на роботу
фото: росЗМІ

Компанія пояснила нові обмеження безпекою під час повітряних тривог

Російський маркетплейс Wildberries із 3 серпня заборонив працівникам приносити на склади особисті смартфони. У компанії пояснили, що нові правила запровадили для посилення заходів безпеки після атак на логістичні центри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як випливає з внутрішнього документа компанії, співробітникам дозволено мати при собі лише кнопкові мобільні телефони без камер, які можна використовувати для зв'язку з рідними.

У Wildberries стверджують, що фото- та відеозйомка під час повітряної тривоги може становити загрозу безпеці, розкрити розташування засобів протиповітряної оборони, а також призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до російського законодавства.

Нові обмеження запровадили на тлі регулярних атак безпілотників по логістичних об'єктах компанії. За оцінками експертів, лише протягом липня Wildberries втратила щонайменше 17% своїх складських площ, а збитки компаній, які зберігали там товари, оцінюють майже у 280 млрд рублів.

Крім того, ще у травні влада Москви заборонила публікувати фото, відео та будь-яку інформацію про наслідки атак безпілотників, диверсій і терактів. Такі обмеження поширюються на ЗМІ, екстрені служби, організації та громадян.

Нагадаємо, 3 серпня безпілотники атакували один із найбільших логістичних центрів Wildberries у селі Хрястово Володимирської області РФ. Під удар потрапив склад площею майже 172 тис. кв. м, який забезпечує розподіл товарів між Московським регіоном та центральною, північною і північно-західною частинами європейської частини Росії. Інформацію про атаку згодом підтвердила пресслужба компанії.

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Теги: росія дрон ракетна атака

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