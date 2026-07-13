Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки ЗСУ

Після серії ударів по нафтопереробних заводах обсяги виробництва впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття, а в регіонах РФ вже фіксують перебої з пальним

Обсяги переробки нафти в Росії на тлі атак українських безпілотників скоротилися до найнижчого рівня з 2005 року. Через падіння виробництва російська влада вже запровадила нові обмеження на експорт пального, а в низці регіонів країни повідомляють про перебої з його постачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними компанії EA Analytics, із початку місяця російські нафтопереробні заводи в середньому переробляли 3,91 млн барелів сирої нафти на добу. Це найнижчий показник із березня 2005 року та більш ніж на 1,4 млн барелів на добу менше, ніж середній рівень минулого року.

Як зазначає Bloomberg, скорочення виробництва змусило Росію заборонити експорт більшості видів дизельного пального до кінця липня. Раніше аналогічні обмеження були запроваджені щодо бензину та авіаційного пального.

За підрахунками агентства, заснованими на публічних заявах України та Росії, за останні 100 днів українські військові здійснили близько 50 атак на російські об'єкти з виробництва пального.

Щонайменше 24 із 34 великих російських нафтопереробних заводів за цей час зазнали ураження. Водночас українські безпілотники суттєво збільшили дальність польоту. За даними Bloomberg, вони вже здатні долати понад 2400 км та уражати цілі в глибокому тилу Росії.

Цього місяця українські дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Росії, розташований в Омській області. Підприємство переважно забезпечує внутрішній ринок, тому його пошкодження ще більше посилило дефіцит пального.

У різних регіонах Росії вже повідомляють про перебої з постачанням бензину та дизельного пального. Черги на автозаправних станціях фіксують у регіонах від Калінінграда до узбережжя Тихого океану.

Нагадаємо, раніше російські організації, які займаються доставленням гуманітарних вантажів для військових РФ, заявили про серйозні проблеми через паливну кризу. За їхніми словами, на багатьох автозаправних станціях відсутній бензин, а заправка пального у каністри заборонена. Через дефіцит частина поїздок до зони бойових дій була скасована або перенесена, а для придбання бензину волонтери почали оголошувати додаткові збори коштів.