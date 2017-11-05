Продавець патронів для стрільця з Лас-Вегаса отримав звинувачення

Хейл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.

Жителю Арізони Дугласу Хейлу пред'явили звинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 59 осіб, передає Reuters. Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії. Відзначається, що Хейл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.



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Стрілянина у Лас-Вегасі

Хейл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.

Жителю Арізони Дугласу Хейлу пред'явили звинувачення у продажу бронебійних патронів для стрільця з Лас-Вегаса, який вбив 59 осіб, передає Reuters.

Йому були пред'явлені звинувачення у виробництві та продажі боєприпасів без ліцензії. Відзначається, що Хейл став першим, кому були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі стріляниною в Лас-Вегасі.

Зазначимо, в ніч на 2 жовтня Стівен Паддок розстріляв з автоматичної гвинтівки глядачів фестивалю кантрі-музики, який проходив під відкритим небом на знаменитому бульварі Лас-Вегас-Стріп. Стрілець діяв поодинці і, за словами шерифа, покінчив із собою до прибуття поліції. Терористичне угрупування «Ісламська держава» стверджувала про свою причетність до інциденту, але ФБР не знайшла зв'язку між злочинцем та ІДІЛ.

В результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинули 59 і поранені 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив найбільшу кількість жертв у сучасній історії США.

Нагадаємо, п'ятеро людей отримали поранення внаслідок стрілянини в середній школі Лос-Анджелеса, яку відкрила в четвер 12-річна дівчинка.

Джерело: 112 Україна