Наразі у Гонконгу відбувається одна з наймасовіших акцій протесту, близько 300 тисяч протестувальників вийшли на вулиці міста з парасолями

У Гонконгу мітингувальники познущалися над китайським прапором.

Відео, де невідомі зривають прапор КНК оприлюднені у Twitter.

Some radicals pull down the Chinese national flag at Sai Ying Pun in Hong Kong Island on Sunday in yet another incident of desecration of the national flag. #HongKong pic.twitter.com/BpFSrdznvV