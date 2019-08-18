У Гонконгу мітингувальники познущалися над китайським прапором



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У Гонконгу відбувається одна з наймасовіших акцій протесту.

Наразі у Гонконгу відбувається одна з наймасовіших акцій протесту, близько 300 тисяч протестувальників вийшли на вулиці міста з парасолями

У Гонконгу мітингувальники познущалися над китайським прапором.

Відео, де невідомі зривають прапор КНК оприлюднені у Twitter.

Some radicals pull down the Chinese national flag at Sai Ying Pun in Hong Kong Island on Sunday in yet another incident of desecration of the national flag. #HongKong pic.twitter.com/BpFSrdznvV — China Daily (@ChinaDaily) 18 августа 2019 г.

«Якщо ситуація вийде з-під контролю уряду Гонконгу, китайська влада не сидітиме і не дивитиметься на це. У нас достатньо влади і засобів придушити будь-які хвилювання», - сказав дипломат з китайського посольства в Лондоні Чень Вень, повідомляє ВВС.

За його словами, влада зіткнулась із проблемою неоекстремізма, і центральний уряд Китаю надасть будь-яку підтримку главі адміністрації Гонконгу Керрі Лем. «Дії невеликої кількості радикалів фактично є квазітероризмом, і це дуже небезпечний сигнал», - вважає Чень Вень.

Зазначається, що наразі у Гонконгу відбувається одна з наймасовіших акцій протесту.

Близько 300 тисяч протестувальників вийшли на вулиці міста з парасолями. Сутичок із поліцейськими немає.

Нагадаємо, протести у Гонконзі почалися в червні цього року після внесення закону про спрощену процедуру екстрадиції підозрюваних в інші країни, включаючи материковий Китай.

1997 року колишня британськя колонія Гонконг був переданий під управління Пекіна за договором, відповідно до якого комуністичний уряд КНР обіцяв не змінювати політичний і економічний лад на острові і підтримувати принцип «одна країна - дві системи».

Противники закону вважають, що спрощена процедура висилання підозрюваних в Китай загрожує переслідуванням опозиціонерам в Гонконзі.