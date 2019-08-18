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    У світі

    Десятки тисячі людей знову вийшли на протестну ходу у Гонконгу

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    Десятки тисячі людей знову вийшли на протестну ходу у Гонконгу
    Фото: CNN

    Організатори закликали правоохоронців відкрити більше доріг, аби не було давки

    На черговий марш протесту в Гонконгу, незважаючи на сильний дощ, вийшли десятки тисяч людей.

    Про це повідомляє CNN.

    «Десятки тисяч людей зібралися в гонконгському парку імені Вікторії з парасольками через сильний дощ. Люди почали рухатися з парку в бік найближчих доріг», – йдеться у повідомленні.

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    Організатори закликали правоохоронців відкрити більше доріг, аби не було давки.

    Раніше в акції на підтримку правоохоронців, яка відбулася у Гонконгу в суботу, взяли участь, за різними оцінками, від ста тисяч до пів мільйона людей.

    Як повідомлялося, масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєні злочинів на материкову частину Китаю.

    Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

    Нагадаємо. Євросоюз наголошує на необхідності стриманості сторін, деескалації та уникненні насильства у Гонконгу.

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