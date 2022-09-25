Мобілізація в Росії: ISW вказав на важливу проблему

Серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання

Аналітики вважають, що мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України

У Росії «часткова» мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що частина мобілізованих проходитиме 1-2 місяці навчання. Усі решта – можуть отримати ще менше часу на підготовку. В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.

Окрім цього, фахівці, опираючись на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, зробили висновок, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби. З тих же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають низький моральний дух. Ба більше, вони недисципліновані та некеровані.

Ключові висновки аналітиків ISW за 24 вересня

Місцеві військові комісари виконують накази про мобілізацію таким чином, що свідчить про можливу розбіжність між вказівками міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо часткової мобілізації та вимогами президента Росії Володимира Путіна поспішати.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжить розв'язувати системні проблеми у російському вищому командуванні шляхом заміни окремих старших підлеглих.

Можливо, Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що може вважатися порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Українські сили, ймовірно, продовжували досягати успіхів уздовж кордону Харківсько-Луганської області та на північний захід від Лиману. Українські військові чиновники зазначили, що триваюча українська кампанія блокування на півдні України погіршує бойові можливості Росії.

Російські джерела вказали три місця, де українські війська проводили наземні операції в Херсонській області: північна частина Херсонської області, західна частина Херсонської області біля річки Інгулець і північний захід від міста Херсона поблизу кордону між Миколаївською та Херсонською областями. Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута, міста Донецька та на заході Донецької області.

Російська влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фіктивних референдумах.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тисяч резервістів.

Стало відомо, куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.