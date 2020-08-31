Протести у США: у Портленді невідомі застрелили чоловіка



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В Портленді під час сутичок загинув чоловік

Поліцейські зазначають, що почули звуки стрілянини і знайшли жертву з вогнепальним пораненням у груди

У місті Портленді на північному заході США, де відбуваються сутички між учасниками антирасистських протестів та прибічниками президента Трампа, сталося вбивство, яке може мати відношення до цих акцій.

Про це повідомляє https://ukrainian.voanews.com/a/5563931.html#mce_temp_url#«За повідомленнями поліції, в Портленді, штат Орегон, ввечері в суботу був застрелений чоловік в той час, як в місті відбувалися вуличні сутички між демонстрантами руху «Життя чорношкірих мають значення» і прихильниками президента Дональда Трампа», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що почули звуки стрілянини і знайшли жертву з вогнепальним пораненням у груди. Лікарі, які приїхали невдовзі, констатували смерть.

Керівник поліції Портленда Чак Ловелл заявив: «Подібне насильство абсолютно неприйнятне, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти причетних».

За словами очевидців, на загиблому, білому чоловікові, був капелюх з емблемою портлендської ультраправої організації «Молитва патріотів» (Patriot Prayer), яка раніше вступала в сутички з протестувальниками.

Поки що не ясно, зауважує голос Америки, чи пов'язаний цей смертельний інцидент із сутичками, що сталися, коли колона у складі приблизно 600 автомобілів з прихильниками Трампа в'їхала в центр Портленда. Деякі з пасажирів стріляти з пейнтбольних рушниць, а демонстранти кидали в них різні предмети.