Протести в Грузії: протестувальники почали будувати барикади



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Демонстранти намагаються прорватися до парламенту, однак спецназ їх відтісняє

У Тбілісі ситуація на мітингу біля будівлі парламенту Грузії вночі 21 червня залишається напруженою, мітингувальники будують барикади.

Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

Наголошується, що учасники акції на проспекті Руставелі в Тбілісі для спорудження бар'єру складають на проїжджій частині стільці, столи, сміттєві урни.

«Частина протестуючих час від часу роблять спроби переміститися ближче до будівлі парламенту, однак спецназ не дає їм такої можливості, знову і знову застосовуючи сльозогінний газ», - зазначає служба.

За даними грузинського «Першого каналу», трьом пацієнтам, постраждалим на акції біля парламенту проводять операцію в клініці імені Інгороква. Також повідомляється, що в сутичках постраждали журналісти.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.