Протести в Грузії: У Тбілісі звільнили з-під варти всіх затриманих на акції 20-21 червня



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Всього після зіткнень з поліцією перед парламентом затримали 305 учасників акції, з них 54 людини все ще перебувають в ув'язненні

Тбіліський міський суд звільнив 51 людину

У Грузіїї звільнили з-під варти 51 людину, затриману на акції протесту в Тбілісі вночі на 21 червня. Про це повідомив Тбіліський міський суд, пише «Эхо Кавказа».

Так, рішення звільнити тих, кого притягнули до адміністративної відповідальності за опір поліції, ухвалили напередодні пізно ввечері. З таким клопотанням до суду звернулася прокуратура.

Разом з тим, всього після зіткнень з поліцією перед парламентом затримали 305 учасників акції, з них 121 людину посадили під арешт. Напередодні стало відомо, що з них 54 людини все ще були в ув'язненні.

«25 червня колегія з адміністративних справ Тбіліського міськсуду розглянула і задовольнила протести прокуратури, згідно з якими, термін ув'язнення, присуджений 51 особі за адміністративні правопорушення 21 червня, був змінений і скорочений. На підставі суддівської постанови, 51 особу негайно звільнили від адміністративного ув'язнення», - наголошується в інформації суду.

Крім того, звільнення всіх затриманих в перший день акції було однією з вимог протестних виступів біля парламенту, які тривають.

Нагадаємо, у Росії вже планують заборонити грузинське вино.

Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

21 червня президент РФ Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати у Росію з цього дня.