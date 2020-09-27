Швеція запропонувала посередництво у розв’язанні кризи в Білорусі



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Швеція стурбована ситуацією у Білорусі після виборів 9 серпня

«Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією» – прем’єр-міністр Швеції

Швеція закликає керівництво Білорусі припинити репресії проти опозиції та розпочати з нею діалог, у здійсненні якого Стокгольм готовий посприяти.

Про це заявив прем’єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен, повідомляє Укрінформ.

«Швеція стурбована ситуацією у Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ані вільними, ані чесними. Зростаючі репресії проти мирних демонстрантів, журналістів та лідерів опозиції є неприпустимими». Він зазначив, що Швеція «солідарна з білоруським народом у його прагненні реалізувати свої основні демократичні права.

Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу», йдеться у повідомленні.

Левен також нагадав, що Швеція у 2021 році перейме на себе головування в ОБСЄ, пріоритет якого буде «робота над врегулюванням конфліктів».

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі.

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