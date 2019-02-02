Путін подякував патріарху Кирилу, який надихає російську армію «на ратные подвиги»



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Путін відзначив зусилля предстоятеля РПЦ у «зміцненні довіри між країнами і народами»

Кирило, за словами президента РФ, «духовно піклується» про російських загарбників

Президент РФ Путін подякував очільнику Російської православної церкви за «духовне піклування» російського воїнства, бо це надихає армію країни-агресора «на ратные подвиги». Про це він заявив 31 січня на заході з нагоди десятиріччя інтронізації очільника РПЦ Кирила.

Також Путін відзначив зусилля предстоятеля РПЦ у «зміцненні довіри між країнами і народами», і висловив сподівання, що «Російська православна церква і надалі матиме дієву миротворчу силу».

Як повідомлялося, Православна церква України отримала офіційну реєстрацію. Місцезнаходження зареєстрованої УПЦ - Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Нагадаємо, що 31 січня закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви набув чинності.

Раніше Українську церкву внесли до диптиху Вселенського патріархату.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого в Софійському соборі в Києві.