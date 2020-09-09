Трамп номінований на Нобелівську премію миру



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Зусилля Трампа можуть стати початком перетворення Близького Сходу в регіон співпраці і процвітання, - голова норвезької делегації в Парламентській асамблеї НАТО

Американський президент номінований за налагодження відносин між Ізраїлем і ОАЕ

Голова норвезької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде номінував американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2021 року за «ключову роль у налагодженні відносин між Ізраїлем і ОАЕ». Про це повідомляє «FoxNews».

«Оскільки очікується, що інші країни Близького Сходу зроблять як Об’єднані Арабські Емірати, то ця угода може змінити правила гри, перетворивши Близький Схід в регіон співпраці і процвітання» , – вважає Тайбрінг-Джедде.

Також він похвалив американського президента за сприяння контактам між країнами, які конфліктують, зокрема, мова йде про Індію та Пакистан, а також про Північну і Південну Кореї.

«Трамп перервав 39-річну серію американських президентів, які або починають війну, або втягують Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт» , – додав політик, який заявив виданню, що його ініціатива не пов'язана зі спробами вислужитися перед президентом США.

Нагадаємо, на сайті Нобелівського комітету наголошується, що претендента може номінувати на премію будь-яка особа, «яка відповідає критеріям». Зокрема, це може бути діючий глава держави або уряду. Розголошення інформації про кандидатів, що не удостояться нагороди, допустимо лише після закінчення 50 років.

Нобелівська премія миру щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру.

До відома, у 2019 році прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру «за внесок в денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Як повідомлялося, Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.