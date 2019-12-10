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    У світі

    Рада ЄС розглянула заявку Боснії і Герцоговини на членство в Євросоюзі

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    Прапори Боснії і Герцоговина та ЄС - Рада ЄС розглянула заявку Боснії і Герцоговини на членство в Євросоюзі
    Прапори Боснії і Герцоговина та ЄС

    Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС

    У вівторок, 10 грудня, Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС.

    Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті Ради ЄС.

    Як повідомляється, Рада вітає висновок Комісії по заявці Боснії та Герцеговини на
    членство в Європейському Союзі, яка 29 травня надала загальну програму реформ на шляху до інтеграції в ЄС.

    «Рада визнає, що Боснія і Герцеговина в даний час не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям і потребує значних зусиллях по зміцненню своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини й поваги та захисту меншин», - йдеться в повідомленні.

    Також у Раді оцінили економічну складову в країні.

    «Боснія і Герцеговина досягла певного ступеня макроекономічної стабільності, в той час як це все ще знаходиться на ранній стадії створення функціонуючої ринкової економіки, щоб стати конкурентоспроможним на загальному ринку... Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС і має значно активізуватися», - йдеться в повідомленні.

    ЄС політика Боснія і Герцоговина
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