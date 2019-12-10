Рада ЄС розглянула заявку Боснії і Герцоговини на членство в Євросоюзі



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Прапори Боснії і Герцоговина та ЄС

Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС

У вівторок, 10 грудня, Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС.

Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті Ради ЄС.

Як повідомляється, Рада вітає висновок Комісії по заявці Боснії та Герцеговини на

членство в Європейському Союзі, яка 29 травня надала загальну програму реформ на шляху до інтеграції в ЄС.

«Рада визнає, що Боснія і Герцеговина в даний час не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям і потребує значних зусиллях по зміцненню своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини й поваги та захисту меншин», - йдеться в повідомленні.

Також у Раді оцінили економічну складову в країні.

«Боснія і Герцеговина досягла певного ступеня макроекономічної стабільності, в той час як це все ще знаходиться на ранній стадії створення функціонуючої ринкової економіки, щоб стати конкурентоспроможним на загальному ринку... Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС і має значно активізуватися», - йдеться в повідомленні.