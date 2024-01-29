Rheinmetall збудує новий завод із виробництва боєприпасів для України – Bild

Гендиректор Rheinmetall обіцяє збудувати новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни

Раніше Євросоюз обіцяв до весни виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Виготовлену продукцію планують надавати Україні. Про це заявив генеральний директор підприємства Армін Паппергер в інтерв’ю виданню Bild.

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Паппергер каже, що у сфері військових закупівель багато чого змінилося на краще. Упродовж минулого року компанія Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення або рамкові угоди на загальну суму понад 10 млрд євро – як для Бундесверу, так і для України. У 2024 році ця сума зросте щонайменше до 15 млрд євро.

Окрім цього, гендиректор концерну заперечує, що поставки відбуваються повільно.

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«Темпи швидкі: те, на що в минулому пішло б 10 років, зараз робиться за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни для того, щоб створити стратегічну безпеку постачання», – заявив Армін Паппергер.

Як пише Bild, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також відкинув звинувачення у тому, що Німеччина надто повільна в питаннях постачання зброї.

В інтерв'ю німецькому виданню міністр казав, що поставить понад 200 тис. артилерійських боєприпасів. Однак Пісторіус зауважив, що німецький уряд зрештою залежить від збройової промисловості.

«Промисловість працює неймовірно важко, але вона все ще перебуває в тому режимі, в якому була до початку війни. Очевидно, що вона просто не працює так швидко», – сказав німецький міністр оборони.

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Нагадаємо, у 2024 році Німеччина й надалі продовжить допомагати Україні, зокрема планується навчити 10 тис. солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув слова глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що КНДР більш ефективно постачає Росії артилерійські боєприпаси, ніж Захід – Україні.

Як повідомлялося, Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну.