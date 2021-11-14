Реанімобіль не викликали: грузинські чиновники розповіли про стан здоров'я Саакашвілі

Михайла Саакашвілі утримують в палаті поруч з реанімаційним відділенням

Пенітенціарна служба Грузії заперечила інформацію, що у Михайла Саакашвілі в тюремній лікарні значно погіршився стан здоров'я і через це до нього викликали реанімобіль. Про це повідомив канал «Руставі-2».

Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.

Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають «стабільним». Проте визнають, що утримують Саакашвілі у палаті поруч з реанімаційним відділенням, хоч і вказують, що зроблено це «для профілактики».

«Уточнюємо, що стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Михайло Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням. Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним сучасним обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації», – повідомили у пенітенціарній службі.

Раніше народна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі дуже погіршився стан здоров'я. Його мають терміново відправити із в'язниці до реанімації.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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