Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів
фото: Reuters

Це спричинило серйозні затримки для кількох авіарейсів, які мали приземлитися в аеропорту

Рейси, що мали приземлитися в аеропорту Брюсселя, були скасовані або перенаправлені в інші аеропорти через повідомлення про можливу загрозу дронів.

Як повідомляє сайт Flightradar24, що спеціалізується на відстеженні польотів, ці зміни сталися через непідтверджені спостереження, що вказують на можливу активність безпілотних літальних апаратів в районі аеропорту, передає «Главком».

Хоча деталі інциденту залишаються неясними, за повідомленнями джерел, спостереження дронів привели до тимчасового закриття частини повітряного простору навколо Брюсселя. Це спричинило серйозні затримки для кількох авіарейсів, які мали приземлитися в аеропорту, а також змусило перенаправити деякі рейси до інших європейських аеропортів.

Аеропорт Брюсселя, один з найбільших в Бельгії, швидко відреагував на ситуацію, працюючи з відповідними службами для оцінки загрози та забезпечення безпеки пасажирів.

До слова, увечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт було закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі. 

Після цього прем'єр Бельгії Барт Де Вевер скликає термінове засідання Ради безпеки після кількох інцидентів із невідомими безпілотниками, які порушили повітряний простір країни. Літальні апарати зафіксували поблизу аеропортів і військових об’єктів, що викликало тимчасове припинення авіаруху.

Теги: Бельгія Брюссель безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Наслідки удару по будинку в Ніжині
Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
15 жовтня, 21:43
Прокурори продовжують документувати наслідки чергової атаки Збройних сил РФ проти мирного населення
На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від нічної атаки
19 жовтня, 10:12
БПЛА на оптоволоконному кабелі пролетів майже 30 км
Російський дрон на оптоволокні долетів до Краматорська: військовий експерт пояснив, у чому тут небезпека
19 жовтня, 11:15
Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через повідомлення про дрони, але нічого не було знайдено
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
20 жовтня, 03:46
Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні після отримання F-35
Стало відомо, коли Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні
22 жовтня, 05:14
Оновлені Sea Baby брали участь у третьому підриві Кримського мосту
СБУ показала нове покоління дронів Sea Baby: у чому їхня особливість (фото)
22 жовтня, 13:11
Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
26 жовтня, 09:48
Біля Кремля чергує мобільна вогнева група для відбиття дронів
Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото)
26 жовтня, 23:45

Соціум

Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів
Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів
Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна
Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна
Обрано слово 2025 року
Обрано слово 2025 року
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua