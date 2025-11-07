Рейси до аеропорту Брюсселя скасовані через спостереження дронів

Це спричинило серйозні затримки для кількох авіарейсів, які мали приземлитися в аеропорту

Рейси, що мали приземлитися в аеропорту Брюсселя, були скасовані або перенаправлені в інші аеропорти через повідомлення про можливу загрозу дронів.

Як повідомляє сайт Flightradar24, що спеціалізується на відстеженні польотів, ці зміни сталися через непідтверджені спостереження, що вказують на можливу активність безпілотних літальних апаратів в районі аеропорту, передає «Главком».

Хоча деталі інциденту залишаються неясними, за повідомленнями джерел, спостереження дронів привели до тимчасового закриття частини повітряного простору навколо Брюсселя. Це спричинило серйозні затримки для кількох авіарейсів, які мали приземлитися в аеропорту, а також змусило перенаправити деякі рейси до інших європейських аеропортів.

Аеропорт Брюсселя, один з найбільших в Бельгії, швидко відреагував на ситуацію, працюючи з відповідними службами для оцінки загрози та забезпечення безпеки пасажирів.

До слова, увечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт було закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі.

Після цього прем'єр Бельгії Барт Де Вевер скликає термінове засідання Ради безпеки після кількох інцидентів із невідомими безпілотниками, які порушили повітряний простір країни. Літальні апарати зафіксували поблизу аеропортів і військових об’єктів, що викликало тимчасове припинення авіаруху.